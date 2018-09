“Rikthehet” Halimeja e Ertugrulit

Mükemmel bir hikaye ile geliyoruz. “Bir Umut Yeter” Eylül’de KanalD ‘de ⭐ resmi hesabımız @birumutyeter / نحن في طريقنا اليكم مع حكاية رائعة “أمل واحد يَكفي”، في شهر ايلول على قناة “كانال دي”، وهذا حساب مسلسلنا الرسمي . / We’re coming to you with an amazing story ” one hope is enough “, in September, Kanal D channel. This is our official Instagram account @birumutyeter

