Rikthehet në burg Fatos Tushe

18:41 02/03/2023

Gjykata e Posaçme e Apelit e dënoi ish-kryebashkiakun me 5 vite burg

Ish-kryebashkiakut të Lushnjes, Fatos Tushe, i janë vënë prangat për të dytën herë, pasi Gjykata e Posacme e Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar i shtoi dënimin, duke e shpallur fajtor atë edhe për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera.

Tushe do të qëndojë që qeli për 1 vit dhe dënimin do e shlyejë në burgun e Fierit. Sipas gjykatëses, Fatos Tushe është dënuar me 5 vite burgim, që i ulet në 3 vite e 4 muaj për shkak të gjykimit të shkurtuar. Më parë nga shkalla e parë, Tushe ishte dënuar vetëm për shpërdorim detyre dhe lejim të ndërtimeve pa leje, kur u dënua me 2 vite e 4 muaj burg.

Tushe ishte liruar nga qelia disa javë më parë pasi dënimin e dhënë nga shkalla e parë e kishte shlyer me kohen e qëndrimit në paraburgim. Gjykata e Posaçme e Apelit vendosi gjithashtu konfiskimin dhe kalimin në pronësi të shtetit përfundimisht të shumave monetare të gjetura në shtëpitë e Fatos Tushes, Flamur Peqinit, Gentian Nushit dhe Ilva Billos.

Apeli i Gjykatës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka lënë në fuqi dënimet për të dënuarit e tjerë. Fatos Tushe u arrestua në Korrik të 2021 me dyshimin se favorizoi një kompani për të fituar një tender me vlerë rreth 24 milionë lekë për pastrimin e një kanali ujitës. Sipas SPAK edhe pse u shpall fitues kompania ‘Euro Alb’, punimet për rehabilitimin e kanalit i kreu shoqëria e Ibrahim Lamit, i cili shfaqet shpesh në përgjime teksa komunikon me Fatos Tushen.

Një tjetër episod ka të bëjë me një telefonatë ku një person i kërkon ndihmë Tushes pasi një inspektor i kishte pezulluar ndërtimin e banesës. Ish-kryebashkiaku i thotë që të vazhdonte punën pasi nuk do ta shqetësojë njëri. Po kështu nga hetimet ka rezultuar se Tushe, përmes drejtorit të punëve publike Flamur Peqini, përveç furnizimit me naftë të automjeteve të institucionit, furnizonin dhe automjete të personave që nuk kishin lidhje me bashkinë.

