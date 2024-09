Klubi i Partizanit, ka njoftuar se është rikthyer ekipi B. Në njoftimin e të kuqve, thuhet se Partizani B, do të marrë pjesë në Kategorinë e Tretë, për sezonin 2024-2025.

Në fakt, bëhet fjalë për një rikthim, pasi Partizani B, ishte edhe para pak vitesh, kur arriti një sukses të rëndësishëm, siç ishte ngjitja në Kategorinë e Parë, në sezonin 2020-2021.

Ky do të jetë objektivi edhe këtë herë për Partizanin B, që të ngjitet deri në Kategorinë e Parë, pasi në Superiore nuk lejohet, për shkak se aty bën pjesë ekipi i parë.

Partizani B, do të drejtohet nga Renaldo Kalari si trajner i parë dhe Erim Shehaj.

“Partizani B do të jetë një prej ekipeve konkurruese të Kategorisë së Tretë. Klubi ka vendosur të rikthejë ekipin “B” duke i shtuar një tjetër risi projektit afatgjatë që ka nisur. Pjesëmarrja në Kategorinë e Parë do të jetë edhe objektivi kryesor i skuadrës , objektiv të cilin Partizani B arriti ta realizonte në sezonin 2020 -2021. Të kuqtë kanë nisur sot zyrtarisht përgatitjet nën drejtimin e trajnerit Renaldo Kalari dhe ndihmësit Erim Shehaj. Kampionati Kategorisë së Tretë do të startojë më 20 Tetor 2024, ndërkohë që Partizani B pritet të jetë pjesë e skuadrave të Grupit B.”, shkruhet në njoftimin e klubit. /tvklan.al