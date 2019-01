Rikthehet Superliga

Partizani do të rinisë kampionatin me sfidën direkte me Skënderbeun edhe pse në renditje janë larg me pikë dhe me pozicione. Të kuqtë e dinë se nuk do të jetë e lehtë.

Skënder Gega, trajner i Partizanit: Të dyja rezultatet janë të pranueshme Është sfidë direkte. Do ishim komod nëse marrim tre pikët.

Korçarët në fushën e tyre janë gati të rikthehen në shina pas 4 humbjeve radhazi me të cilat mbyllën vitin që shkoi.

Orges Shehi, trajner i Skënderbeut: Është e kotë të flasim për rëndësinë e kësaj ndeshjeje, për faktin se kishim disa rezultate negative.

Skënderbeu – Partizani është takimi që do të hapë fazën e tretë të kampionatit.

Tv Klan