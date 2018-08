Rikthehet Twilight, ja kur do të shfaqet filmi në kinema

Twilight do të rikthehet në kinema me rastin e 10-vjetorit të tij. Filmi do të nisë më 21 Tetor, në 450 salla në kinematë e SHBA-së dhe do të zgjasë dy ditë.

Bazuar në librin me të njëjtin titull të Stephenie Meyer, “Twilight” u kthye në një fenomen kulturor. Filmi u lançua për herë të parë në vitin 2008 dhe vijon të jetë një ndër më të sukseshmit e të gjitha kohërave.

Më protagonistë Kristen Stewart në rolin e Bella Swan dhe të Robert Pattinson si Edward Cullen, për ta ky film ishte një hap drejt të qenit të famshëm.

“Twilight” ka fituar shumë çmime, në “MTV Movie Awards” në vitin 2009, mes të cilëve edhe “Filmi më i mirë”, “Aktorja më e mirë”, “Puthja më e mirë”.

Klan Plus