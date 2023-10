Rikthimi i aktores Meg Ryan

Shpërndaje







15:41 31/10/2023

Pas vitesh pauzë, vjen me komedinë romantike, “What Happens Later”

Aktorja e hollivudit, Meg Ryan, e njohur për rolet e saj në ‘Sleepless in Seattle’, ‘When Harry Met Sally’ and ‘You’ve Got Mail’, po kthehet në atë që bën më së miri, komeditë romantike.

Kanë kaluar tetë vjet që kur Ryan u shfaq për herë të fundit në një film të Hollivudit, por tani aktorja është kthyer në shkrimtare, producente, regjisore dhe një yll për filmin e ri “What Happens Later”.

E pyetur se si i percepton ajo titujt në lidhje me ‘ndarjen e saj gjigante’ nga Hollivudi, Ryan iu shpreh për Reuters:

“Epo ne kishim tre vjet, pandemine e COVID, në të cilin ky projekt lindi në thelb në të, kështu që kishte shumë qetësi që gjithmonë e kam kur duhet,shkruaj.””Më merr shumë kohë për të bërë diçka, kështu që tre nga tetë vitet ishin vetëm punë për këtë.”

Filmi tregon historinë e një loje të dyfishtë me Willa-n liberale e luajtur nga Ryan, të ribashkohet me ish-partnerin e saj Bill, të luajtur nga David Duchovny, kur të dy kanë mbetur të bllokuar nga bora në një aeroport.’What Happens Later’ do të shfaqet në kinematë amerikane më 3 Nëntor.

Klan News