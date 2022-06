Rikthimi i bujshëm te Interi

20:05 30/06/2022

Romelu Lukaku është gati për të nisur aventurën e dytë në karrierë me fanellën e Interit. Belgu i huazuar nga Çelsi ka shfrytëzuar rastin për të thumbuar menjëherë mënyrën e trajtimit te “blutë e londrës”, duke dhënë sinjale se qëndrimi në Milano të mos jetë vetëm për një sezon.

“Është një rikthim në shtëpi. Mendoj se familja ime dhe unë ishim vërtetë të lumtur në Milano falë tifozëve dhe shokëve të skuadrës. Në Angli nuk dilja as nga shtëpia, pasi nuk ndjeja ngrohtësinë e duhur. Afeksioni i tifozëve, por edhe mundësia për të punuar me trajnerin Inzagi më bindi të vij sërish këtu. Isha në kontakt me të gjithë edhe kur luaja në Londër”.

Me fanellën e Interit, Lukaku është i etur për të fituar të tjerë trofe.

“Nuk jam individualist. Mendoj gjithmonë për ekipin. Dua që Interi të fitojë. Do të bëj gjithçka që është e mundur si në stërvitje ashtu edhe në fushë për të ngritur lart trofe”.

Belgu 29-vjeçar ishte protagonist me Interin e sezonit 2020-2021, ku me golat e tij kontribuoi në fitimin e Skudetos.

