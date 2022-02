Rikthimi i Gucci në javën e modës në Milano

21:03 27/02/2022

Gucci, një kompani luksoze italiane është rikthyer në Javën e Modës në Milano, me një bashkëpunim të ri me markën sportive Adidas. Yje të njohur të showbizit ndërkombëtar si Rihanna dhe partneri i saj, reperi A$AP Rocky, aktori i “House of Gucci” Jared Leto dhe kampionia e tenisit Serena Williams ishin ndër pjesëmarrësit në Javën e Modës në Milano.

Duke ecur nëpër pasarel, modelet mbanin të veshur një sërë kostumesh. Pati edhe dizenjo të përdorura nga viti 1980. Drejtori kreativ Alessandro Michele zbuloi bashkëpunimin me Adidas, me logon dhe vijat e saj të njohura për xhaketat sportive, fustanet e gjata e deri te kapelet. Ndër aksesorët e përdor ishin kravatat e holla dhe një gamë e gjerë çantash.

Michele mbuloi dhomën e pasarelës me pasqyra të shtrembëruara si një ilustrim se si rrobat që veshim në trupin tonë mund të transformojnë mënyrën se si e shohim veten, fizikisht dhe psikologjikisht.

Java e Modës në Milano, e cila aktualisht po pret shfaqje nga shumë shtëpi të modës këtë sezon pritet të zgjasë deri më 28 shkurt.