“Rikthimi i Sali Berishës ka ndodhur më 6 Mars”, ish-kryeministri: Do garoj për kryetar të PD!

13:52 09/03/2022

Ish-Kryeministri thotë se rikthimi i Sali Berishës ka ndodhur më 6 Mars dhe ritheksoi se i qëndronte pa dyshim deklaratës së tij se do të garojë për kryetar të PD.

“Nuk mund të gjesh deklarata të Sali Berishës që ai nuk i ka qëndruar. Dhe ata që mendojnë këtë gabojnë. Sali Berisha pra 4-5 muajsh ishte një deputet i thjeshtë, pas asnjë lloj funksioni publik. Me humbjen e partisë së tij aksionet e tij sikundër dhe të partisë ranë në shifra të mjera. Por vendimi i tij bëri që aksionet e PD dhe të atij personalisht të rriten në një kohë të shkurtër më shumë se kujtdo tjetër në Shqipëri. Besoj se në rast se 6 Marsi faktoi katërcipërisht një të vërtetë, ajo e vërtetë është rikthimi i Sali Berishës me një mbështetje prej 31% të elektoratit shqiptar.

Nuk kam bërë ndonjë herë kurrë një fushatë kaq intensive, u detyrova të bëj këtë jashtë dëshirës time. Për ata që i njohin zgjedhjet kjo ishte personalizim… Unë doja t’u thoja zgjedhësve: Unë jam Sali Berisha, ky që thotë zonja guvernatore dhe ky që i kanë marrë logon me të cilën ajo parti ka garuar për 30 vite. Të gjitha këto i them këtu se është jashtë çdo lloj imagjinate unë të devijoj nga ky kurs, nga vendimi im i shpallur para demokratëve që unë sigurisht do garoj për kryetar të PD. Dhe do pranoj rezultatin e demokratëve pa asnjë koment! Rikthimi ka ndodhur më 6 Mars, ai nuk zhbëhet më përveçse me votën e qytetarëve shqiptarë./tvklan.al