Rilidhen “urat” mes Greqisë e Turqisë

Kryeministri grek, Aleksis Tsipras do të takohet të martën në Stamboll me Presidentin turk, Recep Tayipp Erdogan. Ftesa ishte bërë pesë muaj më parë, kur dy politikanët e lartë ishin takuar gjatë asamblesë së OKB-së në Nju Jork. Erdogan propozoi që të zhvillonin një takim pune në Stamboll, për të diskutuar gjithë çështjet e nxehta, që nuk janë të pakta. Në anën tjetër janë të pakta pritshmëritë nga takimi i të martës.

“Por burime diplomatike thanë për Televizionin Klan se pavarësisht nga sa pritet, vlerësohet si mjaft i rëndësishëm fakti që urat e komunikimit ndërmjet të dy vendeve funksionojnë, me gjithë tensionet e vazhdueshme. Këto tensione kanë origjinë shumë të hershme, por edhe më të vonshme. Shkaku më i fundit lidhet me vendimin e drejtësisë greke për t’u dhënë azil tetë ushtarakëve turq, që u arratisën në Korrik 2016 dhe akuzohen nga Ankaraja si pjesëmarrës në tentativën për grusht shteti”.

Gjithsesi, pala greke e ka marrë me shumë seriozitet udhëtimin e Kryeministrit në Stamboll. Tsipras u takua të shtunën me ambasadorin e Turqisë në Athinë dhe menjëherë më pas zhvilloi një mbledhje me ministrat kryesorë, për të shqyrtuar axhendën e bisedimeve me Presidentin Erdogan.

Ministri alternativ i punëve të Jashtme, Jorgos Katrougalos, deklaroi se synimi i Athinës është që të riaktivizohen urat e komunikimit në nivelet më të larta, me objektiv primar, uljen e tensioneve në detin Egje.

Matanë kufirit, kryetari i parlamentit turk, Binali Jildirim, deklaroi se Ankaraja synon “forcimin e miqësisë dhe pakësimin e armiqësisë” me Athinën.

Tv Klan