Rilind në Shkup “Ballkani i Hapur”/ Mbahet nesër takimi i liderëve të Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut

Shpërndaje







15:05 21/01/2024

Tre liderët e iniciativës “Ballkani i Hapur” Edi Rama, Aleksandër Vuçiç dhe Dimitar Kovaçevski do të takohen të hënën në Shkup në takimin e rradhës të iniciativës “Ballkani i Hapur”.

Nga burime mediatike në Shkup pritet nënshkrimi i Marrëveshjes për Tregun e Përbashkët të Punës mes tre shteteve anëtare të kësaj iniciative.

Marrëveshja për procedurën doganore të Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut të nisë nga zbatimi më 1 Shkurt për diçka që ta bëjë sa më të thjeshtë tregtinë ndërmjet vendeve anëtare në kuadër të Iniciativës “Ballkani i Hapur”.

Paneli i liderëve do të mbahet në orën 9:40, ndërsa në orën 11 është caktuar takimi i tyre me përfaqësues të organizatave ndërkombëtare.

Konferenca për media e liderëve të Ballkanit Perëndimor do të mbahet në ora 12:15. Krahas takimit në kuadër të “Ballkanit të Hapur” në Shkup do të ketë edhe një takim tjetër më të zgjeruar ku do të marrin pjesë të gjitha shtetet e rajonit ku do të diskutohet për Planin e Rritjes të ofruar nga BE-ja.

Në këtë takim përveç liderëve të Ballkani Perëndimor, merr pjese edhe Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së KE-së për Fqinjësinë dhe Negociatat e Zgjerimit, Gert Jan Kopman, Ndihmës Sekretari i Shtetit për Evropën dhe Euroazinë, James O’Brien dhe përfaqësues të Këshillit për Bashkëpunim Rajonal, CEFTA dhe Forumit të Investimeve të Perëndimit Dhoma e Ballkanit, USAID, si dhe nga disa institucione financiare ndërkombëtare.

Klan News