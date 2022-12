Rilindja e Akademisë së Arteve

Shpërndaje







14:22 16/12/2022

Rama: Do t’i rikthehet shkëlqimi i humbur sallës së bukur të koncerteve

Së shpejti Akademia e Arteve do të ketë një pamje të re.

Kryeministri Rama pa nga afër punën që po bëhet për transformimin e sallës së koncerteve, së bashku me ministren e Kulturës Elva Margariti.

Punimet priten të përfundojnë në 15 Janar.

“Ne kemi vendosur afatin ndërtimor në fund të këtij viti, por me vonesat që kemi pasur me punën skenike themi se do e dorëzojmë në 15 Janar”, ka thënë ministrja e Kulturës Elva Margariti.

Kreu i qeverisë tha se po kryhet një punë “milingonash”, për t’i rikthyer tërë shkëlqimin e humbur nga vitet sallës së bukur të koncerteve, nëpërmjet një proces restaurimi e ristrukturimi të kësaj zemre të godinës historike, që është Monument Kulture i kategorisë së II-të.

Klan News