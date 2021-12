Rindërtimi, 136 familje marrin banesat në Laç

Shpërndaje







11:24 26/12/2021

Kryefamiljarët zgjohen përmes shortit apartmentet ku do të banojnë

136 familje, dy vite pas tërmetit të 26 Nëntorit 2019 kanë marrë banesat e tyre të reja në Bashkinë e Kurbinit.

Ishin kryefamiljarët të cilët përmes një shorti publik zgjodhën apartamentet e tyre, katin dhe numrin e dhomave që do të kishin në pronësi.

Bashkia e Laçit për zgjodhi 136 familjet e para përmes një sistemi pikëzimi ku përfituesit e parë ishin ato familjare që kishin në përbërjen e tyre invalidë apo persona të sëmurë.

Në Bashkinë e Kurbinit në ditët në vijim do të fillojë shpërndarja edhe e banesave të tjera përmes e njëjtës skemë, me short dhe me sistem pikëzimi.

Klan News