Rindërtimi, banorët e Valiasit hyjnë në shtëpitë e reja. Rama iu drejtohet demokratëve të Kamzës: Ju me gurë, ne me bukë

Shpërndaje







18:07 19/04/2022

Ditën e sotme janë dorëzuar çelësat për 112 apartamente të bllokut të parë në Valias të Kamzës për banorët që humbën strehën nga tërmeti i 26 Nëntorit të 2019-ës.

I pranishëm në këtë ceremoni ka qenë dhe kryeministri i vendit Edi Rama, i cili ka thënë se puna do të vazhdojë derisa çdo banor i prekur nga tërmeti të marrë shtëpinë e tij.

Gjatë fjalës së tij, kryeministri iu është drejtuar dhe demokratëve të Kamzës, duke iu thënë se për Partinë Socialiste të gjithë janë të barabartë, ndaj dhe do të punohet për të gjithë njësoj.

Edi Rama: Më vjen shumë mirë që sot ne çelim dyert për një pjesë të konsiderueshme të banorëve që do të strehohen në këtë lagje të re dhe së shpejti dhe për pjesën tjetër. Janë vetëm detajet e fundit për apartamentet ndërkohë që do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me kryetarin e bashkisë për të kompletuar dhe anën e jashtme me parqet dhe këndet sportive për vajzat dhe djemtë më të rritur si dhe me këndet e lodrave për fëmijët e vegjël dhe gjithë infrastrukturën e nevojshme për gjyshërit që mund të dalin lirisht me nipërit dhe mbesat hapësirat e këtyre godinave që përbëjnë një shembull të bukur për të ndërtuar një jetë familjare.

Nuk është faji im që ju e prisnit nga tjetër kush dhe jua bëri tjetër kush, kështu është jeta, të vjen nga se pret. Për ju demokratët e Kamzës paska qenë kjo botë sepse ju kundër, ne vu shtëpia. Ju me gur, ne me bukë. Nuk na vjen keq sepse të dy palët ecim bashkë, rëndësi ka që gjërat të shkojnë mirë për ju dhe akoma rëndësi ka që fëmijët e vegjël, të jenë në kushte optimale ashtu si ju e keni dëshiruar që të jetë e ardhmja e familjes tuaj kur keni ardhur në këtë zonë. Ky është një program për të gjithë si njerëz dhe si shqiptarë me të drejta të barabarta. Këtë lloj program e bën vetëm PS, më vjen keq për demokratët këtu. 21 kopshte dhe shkolla janë ndërtuar këtu. Ne do të vazhdojmë pa ndërprerje punën me të gjitha vështirësitë që na dalin para, ne nuk do të reshtim. Do të vijë ajo ditë kur dhe turistët do të vijnë në Kamëz, imagjino se çfarë të bën PS-ja.

Të shohim kush do jua shtojë zoti inatin, mua apo juve.

(Një qytetar i pranishëm ndërhyn)

Edi Rama: Janë mësuar që flasin dhe thotë e kam këtu fjalën. Ty të ka vënë Rakipi të lavdërosh Rakipin. Ti s’je i PD-së. Më vjen keq se je në minorancë këtu. Për demokratët është kjo që po them. Ne demokratët e Kamzës i kemi shumë merak. Kjo qeveri e poshtër që juve keni kohë që doni ta largoni, vazhdon ju paguan dritat. Diferenca e çmimit që qeveria paguan mund të jetë dhe më e madhe se ajo që ju paguani. Duam që të gjithë të ndjehen bashkë, qoftë në kapërcimin e një vështirësive dhe e njëjta vlen dhe për ata që përdorin autobuzin.

Për demokratët e kam: Bëni shumë kujdes se ju ka kapur kjo sëmundja për t’i ndërruar bravat njëri-tjetrit, mos bëni të tilla shakara sepse të gjithë kanë punët e veta. Shihni punët e tuaj. Faleminderit për të gjitha protestat që keni bërë, jemi dhe më shumë të motivuar, bëni kujdes me protestat e tjera. Rroftë PD-ja sepse tani që na la kemi nostalgji, nuk kemi se çfarë bëjmë. /tvklan.al