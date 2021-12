Rindërtimi i katedrales Notre Dame

17:30 17/12/2021

1000 trungje bëhen gati për riparimin e një prej monumenteve më të famshme të Parisit

Në Francë ka nisur prerja e rreth 1000 trungjeve të lisit për rindërtimin e katedrales Notre Dame në Paris e cila u dëmtua nga zjarri dy vjet e gjysmë më parë. Vetëm gjatë ditës së enjte u prenë tetë trungje më shumë se 20 metra të gjatë me një diametër rreth një metër.

Puna kryhet nga 45 makineri në të gjithë Francën në mënyrë që druri i kërkuar për kullën të ruhet për t’u tharë dhe të sillet në kantierin e ndërtimit, i cili është montuar paraprakisht. Vetëm në Qershor trungjet e ruajtura do të transportohen në punishte të cilat më pas do të përpunohen. Për riparimin e katedrales do të përdoren materiale ndërtimi të cilat janë sa më pranë materialit origjinal të katedrales së njohur.

Një vlerësim i saktë i kostove të ndërtimit ende nuk është bërë me dije. Megjithatë, janë mbledhur rreth 840 milionë euro donacione, përfshirë nga fondacionet.

Më 15 Prill 2019, ikona e kryeqytetit francez u përfshi nga flakët. Zjarri u përhap në strukturën e çatisë dhe më pas goditi pjesë të mëdha të ndërtesës mesjetare. Shkaku i zjarrit ende nuk është sqaruar plotësisht por dyshohet se një defekt në sistemin elektrik ose një cigare e pa fikur mund të ketë shkaktuar zjarrin. E konsideruar si një prej shembujve më të mirë të arkitekturës gotike franceze, katedralja e Notre Dame, së bashku me kullën Eiffel është një prej monumenteve më të famshme të Parisit.

