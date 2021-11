Rindërtimi, inaugurohet lagjia e re në Vaqarr

19:04 20/11/2021

Rama: Ndryshuam jetën e 33 mijë familjeve

Kjo është një nga 20 familjet e prekura nga tërmeti i 26 Nëntorit të 2 viteve më parë që mbrëmjen e së shtunës hynë në banesat e reja në këtë kompleks rezidencial të ndërtuar si një lagje e re në zonën e Vaqarrit në periferi të Tiranës. Kryeministri Edi Rama tha se jeta e 33 mijë familjeve ka ndryshuar rrënjësisht me marrjen e banesave të reja të cilat ndryshe nga çdo vend tjetër janë dhënë falas.

“Jeta po u ndryshon cilësisht. Janë 33 mijë familje në të gjithë hapësirën ku goditi tërmeti i 26 nëntorit, që ose e kanë humbur plotësisht shtëpinë, ose e kanë parë atë të dëmtohet në nivele të ndryshme dëmi. Janë vetëm 177 familje në çadër dhe marrin bonusin e qirasë dhe rrinë aty sepse nuk duan të largohen nga vendi i tyre, gjëja e gjallë.”.

Rama sqaroi se të gjitha fondet e ardhura si ndihma nga jashtë nuk administrohen nga qeveria shqiptare.

“Dua të theksoj për të gjithë për ata që thonë ku janë paratë, të gjitha fondet e vëna në dispozicion nga të tretët, nuk kalojnë përmes qeverisë shqiptare, asnjë qindarkë. Paratë e botës, bota i shpenzon vetë, janë fonde që ata i administrojnë vetë, me projekte ku ne kemi fjalën e fundit me miratimin e projekte, me tendera që i bëjnë vetë dhe kontrata që i lidhin vetë dhe në fund dorëzojnë produktin”.

I pranishëm në inaugurim, kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj u ndal te puna që po bëhet me lagjet e reja në Kombinat dhe zonën 5 maji.

“Kemi një proces ku secili do të vijojë të marrë bonusin e qerasë dhe nuk do të duhet të tutet as nga tallazet e politikës, as nga histeritë lokale, as nga thashethemet e lagjes”.

Veliaj tha se pas Vaqarrit, lagjja tjetër do të jetë në Ndroq me rreth 70 shtëpi e ndjekur nga Zallherri ku kanë mbaruar karabinatë dhe 55 shtëpi të tjera në Baldushk. Një lagje e ngjashme do të ndërtohet edhe në Pezë të Madhe.

Tv Klan