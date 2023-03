Rindërtimi nga tërmeti lë me “gisht në gojë” pronarët e dyqaneve

21:02 17/03/2023

“Stop” shkoi në Bashkinë e Kurbinit për problemin e familjes Trokthi. Kjo familje ka patur njësitë e shërbimit dhe priste përfundimin e procesit të rindërtimit, për të marrë pronat.

Por dyqanet nuk u janë dhënë, pasi kontrata me Entin Kombëtar të Banesave ka dalë, pasi prona e tyre i ka kaluar Fondit Shqiptar të Zhvillimit.

“Drejtohemi Entit Kombëtar të Banesave, Enti thotë e ka Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Fondi i Zhvillimit, presim, nuk ka zgjidhje. Njërit prej pjesëtarëve të familjes Trokthi i përket kjo njësi shërbimi, e cila në 17 Janar 2022 ishte e gatshme për t’u përdorur krahas banesave. Banesat u shpërndanë, sepse erdhi Presidenti turk dhe për pjesën tjetër pritej të bëhej një marrëveshje me Entin Kombëtar të Banesave. Prit se po bëhej sot, prit nesër dhe gjendja është, 1 vit më vonë nuk hyjmë dot në njësitë tona. Atë po kërkojmë edhe ne, që me ndihmën tuaj të na vijnë çelësat drejt nesh”, tha një prej denoncuesve.

“Stop” iu drejtua Bashkisë Kurbin, ku Nertila Toma, përgjegjëse e Sektorit të Rindërtimit shpjegoi çfarë po ndodh.

Në fazën e parë, referuar VKM-së së parë është ndjekur procedura nga enti, ku përfshihen edhe kontratat e shkëmbimit.

Por me daljen e një tjetër VKM-je në 2022-shin, këto prona i kanë kaluar në pronësi Fondit Shqiptar të Zhvillimit.

“Pas dorëzimit të objekteve nga Enti Kombëtar i Banesave Këshilli i Ministrave vendosi me vendim numër 84 datë 09.02.2022 që njësitë e banimit, ndërtesa pallat t’i kalojnë në pronësi të bashkisë Kurbin dhe njësitë e shërbimit në pronësi të Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Referuar vendimit, sipas pikës dy pronar i këtyre njësive është Fondi Shqiptar i Zhvillimit”, tha Toma.

Zëvendësdrejtoresha e Entit Kombëtar të Banesave Elena Boriçi thotë, se është vepruar sipas ligjit pa marrë parasysh dëmin, që u është shkaktuar pronarëve.

Elena Boriçi: Në zbatim të legjislacionit, përkatësisht Vendimit nr. 7 dhe 8, që lidhen me shpronësimet, ne kemi kryer shpronësimin e të gjithë zonës. Ata qytetarë, të cilët kanë përzgjedhur dhe në vendimin përkatës për shpronësimin, ka dalë, që pronën e tyre do ta merrnin me shkëmbim. Atëherë janë vazhduar procedurat për me shkëmbim.

Gazetarja: Pikërisht dhe tek shkëmbimi ndalojmë.

Elena Boriçi: Ndalojmë te shkëmbimi! Dua të them dhe të jem tepër e qartë nga ana ligjore, që për rastin në fjalë, të gjitha procedurat përfundimtare kryhen nga institucionet, të cilat i ka kaluar në pronësi objekti.

Gazetarja: Po pra, por sot Fondi nuk i jep njësitë e shërbimit. E kuptoj shumë mirë, juve ju ka ardhur një VKM dhe keni bërë gjënë më të parën, keni dorëzuar dokumentacionin, pa u menduar fare kush po dëmtohet në këtë mes.

Elena Boriçi: Jo, nuk ka dëmtim. Edhe në rastin e banesave, marrëveshjet paraprake ishin lidhur nga Enti Kombëtar i Banesave, në rastin e apartamenteve dhe duke qenë se prona i kaloi Bashkisë Kurbin.

“Stop” kontaktoi edhe me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, i cili në përgjigjen me shkrim, shpjegoi, se është kërkuar ndryshim i pikës së VKM-së në mënyrë që Enti të përfundojë procedurën e shkëmbimit të nisur edhe për njësitë e shërbimit, në mënyrë që ata që kishin pronën të mund ta gëzojnë sërish./tvklan.al