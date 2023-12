Ringrihet Euro, fuqizohen edhe monedhat e tjera të huaja

16:54 04/12/2023

Në tregun e këmbimit valuator monedha europiane e ka nisur javën me një ringritje të lehtë teksa sipas përditësimit të Bankës së Shqipërisë ka fituar 0.58 pikë në raport me Lekun, duke u këmbyer kështu me 101.75 Lekë.

Rritje me 0.74 pikë ka pësuar edhe Dollari, i cili është këmbyer me 93.63 Lekë. Java ka qenë pozitive edhe për monedhat e tjera si Paundi britanik apo Franga zvicerane, të cilat këmbehen përkatësisht me 118.6 dhe 107.2 Lekë.

Tv Klan