Rinovimi i Ibrahimoviç me Milan

23:32 24/03/2022

Suedezi pranon përgjysmim page

Klubi i Milan po studion çështjen Zlatan Ibrahimoviç. Drejtuesit e kuqezinjve po përpiqen të gjejnë një strategji rinovimi që kënaq të gjithë dhe që i lejon Ibras të vazhdojë paqësisht historinë e tij të Milan.

Paga e ardhshme, do të ulet ndjeshëm në krahasim me 7 milionët që merr suedezi tani. Propozimi arrin në rreth 2 milionë Euro në sezon, por që do të shtohet nga bonuset për arritje individuale dhe të skuadrës dhe mund të arrijnë në 3.5 milionë në sezon.

Në të ardhmen ai planifikohet të hyjë edhe në administratën e klubit. Ndërkaq nga Milan po largohet Franck Kessie. Për të interesoheshin Tottenham, PSG dhe Real Madrid, por në fund 25-vjeçari zgjodhi Barcelonën.

Alessio Romagnoli do të shkojë tek Lazio, skuadër për të cilën ka bërë tifo që në fëmijëri. Oferta e klubit të Lotito është prej 3.2 milionësh plus bonuset për një kontratë 5-vjeçare.

Tv Klan