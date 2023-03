Rinovohet froni i kurorëzimit në Britani

Shpërndaje







22:40 01/03/2023

Përpara kurorëzimit me 6 Maj të mbretit Charles lll

Karrigia historike e kurorëzimit, në të cilën Henri VIII dhe monarkë të tjerë të Anglisë dhe më vonë të Britanisë janë kurorëzuar për rreth 700 vjet, po ndryshon përpara ceremonisë së këtij viti për Mbretin Charles, bëhet me dije nga Westminster Abbey.

Charles dhe gruaja e tij, Queen Consort Camilla, do të kurorëzohen zyrtarisht më 6 Maj në një ceremoni solemne fetare në Abbey.

Pjesa qendrore e ceremonisë sheh kurorën e vendosur në kokën e monarkut të ulur në karrigen e lisit, e cila fillimisht ishte e mbuluar me fletë ari dhe e zbukuruar në mënyrë të hollësishme me xham me ngjyra. Charles do të ndjekë disa nga paraardhësit e tij të famshëm, si Mbreti Henry VIII, Mbretëresha Viktoria dhe vetë nëna e tij Elizabeth II, për t’u kurorëzuar në karrige.

Karrigia e kurorëzimit u bë me urdhër të mbretit Eduard I për të përfshirë Gurin e Scone, ose Gurin e Fatit, i cili ishte përdorur për kurorëzimin e mbretërve skocezë për shekuj. Ajo është paraqitur në ceremonitë e kurorëzimit që nga viti 1308 dhe ka qenë karrigia e përdorur për të kurorëzuar monarkët që nga Henri IV në 1399, bëhet me dije.

Klan News