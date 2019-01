Rinovohet traktati i Elizesë

Në vorbullën e nacionalizmit që ka mbërthyer Europën dhe me Britaninë e Madhe me një këmbë jashtë BE, Franca dhe Gjermania japin një mesazh të fortë bashkimi duke firmosur një traktat të ri paqeje dhe sigurie.

Presidenti Macron dhe kancelarja Merkel ritheksuan nevojën për një forcë të armatosur europiane. Parisi dhe Berlini ranë dakord të dalin me deklarata të përbashkëta dhe qëndrime të njëjta në çështjet kryesore europiane.

Macron e Merkel firmosën gjithashtu edhe krijimin e një parlamenti të përbashkët me 200 përfaqësues, nga 100 për secilën palë. Planifikohet gjithashtu edhe veprimi si një forcë e përbashkët në Kombet e Bashkuara.

Traktati i firmosur në Achen, shihet si rinovim i paqes pas traktatit të Elizesë në vitin 1963 që vulosi miqësinë franko-gjermane, e kthyer në motorin kryesor të Bashkimit Europian.

Tv Klan