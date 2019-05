Ripërcaktim zonave të mbrojtura

Kufijtë e zonave të mbrojtura do të rishikohen. teksa mori pjesë në festën lokale të organiuar në parkun kombetar “Shebenikë-Jabllanicë”, ministri i Mjedisit dhe i Turizmit Blendi Klosi, tha se kjo nismë do të nxisë edhe më shumë zhvillimin e turizmit.

Blendi Klosi, Ministër i Mjedisit dhe i Turizmit: Në kuadër të politikave të MTM viti 2019 do të shënojë një projekt goxha ambicioz përsa i përket zonave të mbrojtura, ne do të ridimensionojmë kufijtë e zonave të mbrojtura për t’iu dhënë atyre vlerë, çfarë do të thotë zonë e mbrojtur, cilat janë vlerat që ka dhe që duhen njohur edhe nga të tjerët .

Sipas shifrave zyrtare parku i “Shebenikë-Jabllanicës” është nga me të vizituarit në Shqipëri.

Blendi Klosi: 28 mijë kanë qenë vitin e kaluar, duhet ta shtojmë shumë më shumë këtë numër, jemi shumë afër Tiranës dhe nuk kemi pse të mos jemi një paketë e vërtetë duke shfrytëzuar të gjitha pasuritë natyrore të kësaj zone.

300 festa lokale po organizohen nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit në të gjithë vendin me qëllim promovimin e zonave turistik.

Tv Klan