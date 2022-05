Rishfaqen kukullat e famshme “Teletabis”

23:23 29/05/2022

Grupi i personazheve habitën jurinë dhe publikun në “Britains Got Talent”

Kukullat e famshme për fëmijë Teletabis kanë habitur jurinë dhe spektatorët, duke u shfaqur në skenën e ‘Britains Got Talent’ për audicion, në episodin e së shtunës në mbrëmje.

Duke u rikthyer në ekran për 25-vjetorin e tyre, katër interpretuesit Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa dhe Po – kërcyen me hitet e Beyonce, ABBA dhe One Direction.

Simon Cowell mori surprizën e jetës së tij, kur pa të ngjiten në skenë ikonat e televizorit, më të cilat ai ka lidhje të veçantë. Teletabis performuan një seri kërcimesh me disa këngë, përfshirë edhe Single Ladies dhe Best Song Ever.

Teletabis zbuluan se Simon i kishte ndihmuar ata të publikonin ‘Say Eh-Oh!’ këngën hit në vitin 1997, që kapi numrin e 1 të top listave.

Ndërsa Simon pranoi duke qeshur: ‘Po, unë isha shtëpia e tyre diskografike’.

Rishfaqja në skenë e Teletabis bëri që në rrjetet sociale të vërshojë nostalgjia për figurat më të dashura të fëmijëve në vitet 1990.

