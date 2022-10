Rishi Sunak shpall qeverinë e re britanike

00:06 26/10/2022

Vendimi pas marrjes së mandatit nga mbreti Charles III

Menjëherë pasi mori mandatin nga mbreti Charles III, kryeministri britanik Rishi Sunak zgjodhi brenda ditës emrat e ministrave të kabinetit të tij. Pas diskutimeve në selinë e qeverisë ai i dha besimin Jeremy Hunt si ministër të tij të Financave në një lëvizje për të qetësuar tregjet.

Dominic Raab rikthehet si zëvendëskryeministër ndërsa Suella Braverman u riemërua si ministre e Brendshme, më pak se një javë pasi ajo dha dorëheqjen nga kjo detyrë.

Në qeveri do të jetë edhe Penny Mordaunt që tentoi të rivalizonte Sunak për vendin e kryeministrit. Pjesë e qeverisë do të jetë edhe Michael Gove, një figurë me ndikim në politikën britanike për më shumë se një dekadë.

Pritshmëritë për të janë të larta pasi Sunak konsiderohet si një prej financierëve më të mirë në vend. Ai ka studiuar në universitetet më në zë vendase dhe të huaja, ndër të cilat në Oksford dhe në Stenford të Kalifornisë, ku u njoh me bashkëshorten e tij Akshata Murti, e bija e miliarderit indian Nagavara Murti. Pasuria e çiftit prej 850 milionë Eurosh, kapërcen me 160 milionë Euro më shumë, atë të mbretit Charles III.

