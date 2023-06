Risi dhe surpriza te kombëtarja e Kosovës, Giresse përgatitet për Euro2024

16:55 05/06/2023

Pas dy barazimeve radhazi, kombëtarja e Kosovës do të tentojë fitoren në grupin eliminator të Euro 2024. Dardanët sfidojnë Rumaninë më 16 qershor në një duel tepër të fortë. Përballje mes dy kombëtareve që do tentojnë vendin e dytë në fund të kualifikueseve për t’u kualifikuar në turneun gjerman. Për këtë sfidë, trajneri Giresse do ketë në dispozicion 23-futbollistë. Në listën e teknikut francez bien në sy të rikthyerit Hekuran Kryeziu dhe emra të rinj si Ermal Krasniqi dhe Jetmir Topalli, që kanë shkëlqyer në këtë moment të sezonit.



Pjesë e dardanëve do të jenë edhe lojtarët kampion, si Amir Rrahmani nga Napoli dhe Milot Rashica nga Gallatasaray. Interesante është përfshirja e portierit, Visar Bekaj, i dënuar nga komisioni i Disiplinës pranë FSHF me një vit pezullim pas sulmit ndaj zyrtarëve në duelin e Superligës shqiptare mes Tiranës dhe Bylisit. Ndeshjen e parë Kosova e luan kundër Rumanisë, më 16 Qershor në stadiumin “Fadil Vokrri”, ndërsa 3 ditë më vonë udhëton në Budapest, ku do të përballet me Bjellorusinë. Aktualisht Dardanët kanë dy pikë në renditjen e Grupit I, pasi në ndeshjet e muajit mars barazuan me Izraelin dhe Andorrën.

