Risi në Spitalin Continental

Për herë të parë në Shqipëri vetëm në Spitalin Continental zhvillohet me sukses të plotë, një operacion për trajtimin e artriteve të avancuara dhe deformimeve të artikulacionit të gjurit. Drejtoria e Spitalit Continental Ergeta Ktona thotë se në këtë rast çdo pacient është unik, çfarë kërkon një studim të personalizuar, i cili realizohet përmes një sofware të disponueshëm vetëm në Spitalin Continental në Shqipëri.

“Ideja është që çdo pacient është unik dhe ka veçantinë e tij anatomike dhe patologjike. Ne ju ofrojmë pacientëve tanë një protezë të veçantë me studim të personalizuar dhe prerje kockore të personalizuar, e cila vendoset me saktësi maksimale, sepse bazohet në një studim milimetrik tre-dimensional të artikulacionit të gjurit që realizohet nëpërmjet një software të veçantë i disponueshëm në Shqipëri vetëm pranë Spitalit Continental”.

Në Spitalin Continental kjo metodë realizohet me një incizion minimal të lëkurës, prerjet kockore dhe humbja e gjakut janë minimale dhe koha operatore është shumë e shkurtër.

“Çdo studim dhe çdo printim është i veçantë dhe i personalizuar për çdo pacient, me këtë metodë proteza e gjurit realizohet me një incizion minimal të lëkurës, prerjet kockore janë minimale, humbja e gjakut është minimale dhe koha operatore shkurtohet shumë. Proteza vendoset me saktësi maksimale, dhimbja post operatore është minimale dhe rehabilitimi i pacientit është shumë i shpejtë”.

Inxhinierët specialistë krijojnë një imazh tre dimensional duke realizuar operacionin në realitet virtual për të bërë prerje sa më precize.

Tv Klan