Federata Shqiptare e Futbollit ka njoftuar se nga sezoni i ardhshëm, sistemi VAR në futbollin shqiptar do të funksionojë nga një qendër e përhershme e dedikuar, e ndërtuar në “Shtëpinë e Futbollit”

Ky hap, sipas FSHF-së, është ndërmarrë për modernizimin dhe rritjen e standardit të arbitrazhit shqiptar, duke e sjellë atë në një linjë me praktikat më të mira europiane.

Kjo qendër do të monitorojë pesë ndeshje njëkohësisht nga kampionati, duke eliminuar kështu nevojën për qendrat e lëvizshme që janë përdorur deri më tani. Në dispozicion do të jenë 5 dhoma VAR-i, te pajisura me teknologjinë më të fundit, ku arbitrat do të kenë mundësinë të analizojnë momentet e diskutueshme.

Përveç ndeshjeve të elitës, kjo qendër do të shërbejë edhe për ndeshje të zgjedhura nga kampionati i Kategorisë së Parë, apo kampionatet e tjera në varësi të sfidave.

