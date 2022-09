Rita Ora dhe Veliaj zbulojnë detajet për koncertin

23:16 05/09/2022

Këngëtarja Rita Ora u prit në një takim nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, pak orë para koncertit ku ajo do të performojë më 6 Shtator në sheshin “Skënderbej”. Kryebashkiaku falenderoi Rita Orën për shembullin pozitiv që u jep të rinjve.

Erion Veliaj: Është një kënaqësi e jashtëzakonshme që Rita Ora është rikthyer në Tiranë. Këtë vit, Tirana është Kryeqyteti Europian i Rinisë dhe teksa kemi pasur një vit fantastik me shumë aktivitete, energji dhe të rinj nga e gjithë Europa, kemi treguar se ne, të rinjtë e Shqipërisë, të rinjtë e Kosovës, jemi po aq europianë, po aq mendjehapur, po aq zemërhapur dhe të talentuar, ashtu si edhe Rita vetë është prova domethënëse e talentit shqiptar. Jam shumë i lumtur që Rita Ora është një shembull që na bën shumë krenar, që frymëzon vajza të vogla, djem të vegjël, se gjërat arrihen me punë, me shumë sakrificë.

Këngëtarja shprehu krenarinë për origjinën e saj shqiptare dhe siguroi se nuk do të ndalet së promovuari atë.

Rita Ora: Nuk ka rëndësi nga vjen, kush je, je burrë apo grua, ndjesia është e tillë që, nëse ti je krenar për prejardhjen, ajo që mund të bësh është ta bësh të njohur vendlindjen tënde. E kam besuar gjithmonë këtë dhe prindërit e mi ma kanë thënë çdo herë. Unë do të vazhdoj ta bëj këtë derisa të jem gjallë. Ne duam të vëmë në dukje afërsinë mes Shqipërisë dhe Kosovës dhe të bërit së bashku tregon mbështetjen tonë, për komunitetet tona.

Koncerti i Rita Orës në sheshin “Skënderbej”, do të përcjellë një mesazh sensibilizues për shoqërinë shqiptare, për të respektuar më shumë gratë dhe vajzat.

Pjesë e këtij koncerti do të jenë Efi Gjika, Kida, Ronela Hajati ndërkohë që moderimi do të bëhet nga Luana Vjollca, por nuk do të mungojnë as surprizat për pjesëmarësit në këtë koncert i cili është falas.

Më herët, presidenti i republikës, Bajram Begaj dekoroi me Titullin “Naim Frashëri” artisten e mirënjohur Rita Ora me motivacionin; “Vlerësim të kontributit të dhënë në lartësimin e vlerave artistike dhe njerëzore përmes artit. Me mirënjohje për rolin e saj si ambasadore në çështje me ndjeshmëri të lartë kombëtare dhe globale”.

