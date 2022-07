Rita Ora gati për koncertet e verës

Shpërndaje







22:49 13/07/2022

Këngëtarja me famë botërore shfaqet në super formë gjatë provave

Këngëtarja me fame botërore Rita Ora ka ndarë së fundmi me 16.1 milionë ndjekësit e saj në Instagram, disa foto teksa dukej mjaft në formë gjate provave për koncertet e saj të ardhshme verore.

Ylli i popit, u shfaq e veshur me një kostum sportiv të ngushtë pas trupit me shirita bardhë e zi, duke nxjerrë në pah format e saj të tonifikuara.

“Sot shkova direkt nga Wimbledon në prova… Shihemi së shpejti në festivalet verore!! Shumë e emocionuar”- shkruhej në postim

Kujtojmë se Rita Ora prej një viti po shijon romancën e saj me regjisorin e njohur Taika Waititi , me të cilin 31-vjeçarja do të martohet së shpejti.

Klan News