Rita Ora i jep fund pushimeve

Shpërndaje







20:20 07/01/2022

Rita Ora dhe Taika Waititi janë kthyer në Sidnei pasi kanë kaluar Vitin e Ri në Bayron Bay, në veri të Uellsit të Ri Jugor. Çifti, i cili është në një lidhje prej gati një viti, fluturoi të enjten në Harbour City me avion privat, shkruan ”Daily Mail”.

Këngëtarja 31-vjeçare ka shfaqur barkun e saj të sheshtë teksa mbante të veshur një bluzë mëndafshi. Ajo u pa duke zbritur nga avioni me të dashurin e saj. Bjondja e ka kombinuar pjesën e sipërme me pantallona të zeza me bel të lartë dhe një xhaketë të gjatë.

Rita mbante një maskë të zezë për fytyrën për t’u mbrojtur teksa rastet e Covid-19 janë në rritje në Australi.

Ajo ka postuar në Instagram foto nga pushimet e tyre por zgjodhi ta mbante të fshehtë vendndodhjen duke hedhur vetëm foto të saj në plazh.

Së fundmi këngëtarja ka folur për romancën e saj për britaniken “The Independent” ku është shprehur se do të donte të kishte një familje të madhe. “Nuk e prisja të gjeja dashurinë në Australi dhe as po e kërkoja atë”, u shpreh ajo duke shtuar se dëshiron ta mbajë jashtë vëmendjes së publikut lidhjen e saj me regjisorin e njohur.

Klan News