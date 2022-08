Rita Ora mahnit fansat me pamjen e saj

22:40 26/08/2022

31-vjeçarja fotografohet mjaft e lumtur në rrugët e Londrës

Pasi u martua në një ceremoni intime me të dashurin e saj, Taika Waititi, këngëtarja me famë botërore Rita Ora, shfaqet mjaft e lumtur në rrugët e Londrës.

31-vjeçarja u shfaq super në formë dhe e buzëqeshur teksa u fotografua duke ecur me një pije freskuese në dorë, pas stërvitjes së saj të përditshme në kryeqytetin britanik.

Ylli i pop-it nxori në pah fizikun e saj të tonifikuar e veshur me një crop-top të zi dhe pantallona të shkurtra, të cilën e kishte kombinuar me një palë çorape të gjata të bardha dhe atlete me ngjyra. Me flokët e kapura topuz të çrregullt, bukuroshja e kompletoi pamjen e saj me aksesorë floriri dhe një palë syze dielli të bardha.

Rita Ora dhe regjisori, Taika Waiti u martuan në një ceremoni intime në Londër. Madje thuhet se artistja ka ndryshuar mbiemrin dhe tashmë do të njihet si Rita Waititi Ora.

