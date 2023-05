Rita Ora mahnit me veshjen “Skinny”

19:40 09/05/2023

Vlerësime nga ndjekësit. Veshjet e saj kthehen në trend

Rita Ora di të mahnisë ndjekësit e saj, jo vetëm me muzikën por edhe me paraqitjen. Shqiptarja që ka arritur majat e muzikës Pop u shfaq tepër joshëse në profilin e saj në Instagram me një veshje, që mund të shndërrohet në trend.

32-vjeçarja mban veshur një fustan të ngushtë të modelit “Skini” apo të ngjitur pas trupit, që i nxjerr në pah edhe linjat perfekte.

Kjo veshje mori vlerësime nga prestigjozja britanike The Sun. Rita Ora di gjithmonë si të tërheqë vëmendjen me veshjen, për të cilën ra në sy mes gjithë pjesëmarrësve të tjerë të famshëm në Met Gala, natën e 1 Majit, ku u shfaq me një fustan, në pjesën më të madhe, transparent.

Tv Klan