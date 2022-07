Rita Ora me 6 Shtator koncert në Tiranë

15:59 20/07/2022

Pranon ftesën e Veliajt: Jam shumë e emocionuar

Rita Ora rikthehet në Shqipëri. Këngëtarja me famë botërore do zhvillojë një koncert madhështor në Tiranë, më 6 Shtator. Këngëtarja me origjinë shqiptare i është përgjigjur pozitivisht ftesës së Kryetarit të Bashkisë, Erion Veliajt për t’u rikthyer me një koncert madhështor në Tiranë.

Koncerti do të mbahet në sheshin “Skënderbej”, në kuadër të Tirana European Youth Capital 2022 dhe hyrja do të jetë pa bileta. Lajmin e ka bërë të ditur vetë Rita Ora përmes një postimi në rrjetet sociale.

“Jam kaq e emocionuar dhe e nderuar të njoftoj se do të kthehem në Tiranën time të bukur. Erion Veliaj më ka ftuar të performoj në një koncert me hyrje të lirë për të festuar Tiranën si Kryeqyteti Europian i Rinisë për 2022-in! 6 Shtator në Sheshin “Skënderbej”.

Ylli i popit ka dëshmuar shpeshherë se është shumë e lidhur me vendin e saj, kulturën dhe artin. Kujtojmë se 31-vjeçarja ka performuar për herë të fundit në Tiranë në vitin 2012 në 100-vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë.

Aktualisht Tirana është Kryeqyteti Evropian i Rinisë për 2022 – Një titull që jepet nga Forumi Evropian i Rinisë i krijuar për të fuqizuar të rinjtë, për të nxitur pjesëmarrjen e të rinjve dhe për të forcuar identitetin evropian. Tirana EYC 2022 implementohet nga Kongresi Rinor Kombëtar, në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë.

