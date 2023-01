Rita Ora me një këngë të re

00:35 05/01/2023

Jep lajmin në krah të të dashurit, del në Janar

Rita Ora ka shumë për të ofruar për këtë vit të ri. Këngëtarja me origjinë shqiptare postoi një video në rrjetet sociale ku shihet me bashkëshortin e saj Taika Waititi në plazh duke parë një shfaqje me fishekzjarre.

Videoja u shfaq për disa sekonda në këngën e re, ndërsa shkruhej, ‘Surprizë’. U ktheva!

Titulli i këngës do të jetë “You only love me” dhe pritet të publikohet këtë muaj.

Albumi i fundit i Rita Orës ishte ” Phoenix ” i vitit 2018, ku u publikuan këngë si “Your Song”, “Anywhere” dhe “Let You Love Me”.

Artistja me origjinë shqiptare dha dhe një koncert falas në Shtator të vitit të kaluar në Tiranë.

Tv Klan