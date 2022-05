Rita Ora nuk i ndahet Instagramit edhe gjatë punës

21:40 09/05/2022

Shfaqet plot sharm gjatë xhirimeve të “The Voice Australia”

Rita Orës duket se i kanë mbaruar ditët e pushimeve nëpër plazhe e shkretëtira ku muajt e fundit është shfaqur shpesh duke marrë rreze dielli. Ylli i muzikës Pop me origjinë shqiptare u shfaq tepër sharmante me një fustan të shkurtër dyngjyrësh me fongo të madhe rozë në pjesën e sipërme dhe të zezë në atë të poshtme në një set fotografish të shkrepura para dhe gjatë xhirimeve të The Voice Australia.

31-vjeçarja ka marrë edhe një angazhim të ri. Siç njoftoi vetë në profilin e Instagramit, ajo do të marrë pjesë në xhirimet e filmit të animuar “Kung Fu Panda”, ku do të dublojë zërin e personazhit Uondering Bllejd në seritë e reja. Por pavarësisht dashurisë për Australinë, çifti u filmua nga fansat gjatë kësaj fundjave që e kaluan në Los Anxheles.

Tv Klan