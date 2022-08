Rita Ora, performancë shkëlqyese në Monte Karlo

22:05 03/08/2022

Artistja shfaqet plot stil dhe elegancë në festivalin veror

Këngëtarja me fame botërore, Rita Ora mori vëmëndjen e të gjithëve teksa performoi gjatë një festivali verornë MonteCarlo

31-vjeçarja shqiptare u shfaq e veshur plot stil dhe elegance me një fustan me një krah, ngjyrë kafe dhe jeshile ku binin në sy detajet plot shkëlqim. Veshjen e kishte kombinuar me një palë geta rrjetë.

Me flokët bjonde të hedhura krahëve ylli i muzikës Pop e kishte kompletuar pamjen e saj me një grim ku dominonte e verdha dhe jeshilja.

Artistja ka shijuar së fundmi një udhëtim në qytetin e dashurisë , Paris me të fejuarin e saj, Taika Waititi dhe dy vajzat e tij.

Tv Klan