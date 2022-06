Rita Ora shkëlqen me pamje e saj

22:40 05/06/2022

Këngëtarja me famë botërore, Rita Ora u shfaq e mrekullueshme teksa ndau me 16.1 milionë ndjekësit e saj një seri fotosh në profilin e saj Instagram.

31-vjeçarja dukej sensacionale e veshur me një fustan të ngushtë dhe të gjatë deri në fund të këmbëve, në ngjyrë të kuqe ku në sy ranë detajet e veçanta.

Me flokët e gjata bjonde të kapura me një kapëse duke i lënë stil të çrregullt, Rita e kompletoi pamjen e saj me një grim të lehtë dhe buzët e kuqe të ndezur, teksa mbante në krahë çantën Fendi dhe një palë syze dielli me ngjyrë blu.

Fotot mahnitëse erdhën pasi, këngëtarja e hitit “Let You Love Me” shijoi një mbrëmje të bukur në Los Angeles. Kujtojmë se këngëtarja me origjinë shqiptare prej një viti po shijon romancën e saj me regjisorin e njohur Taika Waititi, e cila duket se po shkon mjaft mirë.

