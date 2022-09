Rita Ora shkëlqen me pamjen e saj

23:59 14/09/2022

Këngëtarja me famë botërore, Rita Ora u shfaq e mrekullueshme teksa ndau me 16.1 milionë ndjekësit e saj në Instagram, një seri fotosh gjatë udhëtimit të saj të fundit në Brazil.

31-vjeçarja dukej e jashtëzakonshme teksa pozoi në ballkonin e një hoteli luksoz në Rio De Janeiro, e veshur me një palë bikin me kuadrata në ngjyrë të gjelbër dhe të bardhe, te cilën e kompletoi me një palë pantallona të shkurtra dhe një shall koke, të së njëjtës model.

Teksa dukej mjaft natyrale pa grim, Rita e kompletoi lukun e saj me një palë syze dielli. Në një foto tjetër, ylli i pop-it shfaqet mjaft elegante, teksa pozon një selfie para pasqyrës e veshur me një fustan të ngushtë me një krah, në ngjyrë të zezë.

Me flokët bjondë kaçurrela dhe një make up natyral, Rita e kombinoi pamjen e saj me një palë çizme të gjata në ngjyrë të zezë dhe një çantë të vogël dore të së njëjtës ngjyrë.

Ylli i pop-it performoi pak ditë më parë në festivalin ‘Rock In Rio 2022’, në Brazil. Këngëtarja u shfaq mjaft energjike në skenë, teksa performoi përpara mijëra fansave, të pranishëm në festival.

Klan News