Rita Ora attending the MTV EMAs 2021 at the Laszlo Papp Budapest Sports Arena in Budapest, Hungary. (Photo by DPPA/Sipa USA)(Sipa via AP Images)





Rita Ora shkëlqen me pamjen e saj

00:12 28/07/2022

Artistja shfaqet plot stil dhe elegancë në fotot e saj të fundit në Paris

Rita Ora dhe i dashuri i saj Taika Waititi po shijojnë së bashku disa ditë të bukura pushimesh në qytetin e dashurisë Paris. Këngëtarja me famë botërore ndau me 16.1 milionë ndjekësit e saj në Instagram një seri fotosh teksa dukej e mrekullueshme e veshur me një fustan të tejdukshëm të ngushtë dhe të gjatë deri poshtë gjurit, ku në sy ranë detajet e veçanta.

Me flokët kaçurrela të hedhura krahëve, ylli i popit e kombinoi pamjen e saj me një make up natyral, një palë sandale të zeza dhe një sërë unazash dhe byzylykësh në duar.

Një tjetër veshje që Rita zgjodhi për në “qytetin e dashurisë” ishte seti blu i përbërë nga fundi, një crop-top dhe një këmishë, të cilën këngëtarja e kombinoi me aksesorë të shumtë, syze dielli dhe shapka me gisht.

Së fundmi, këngëtarja me famë botërore ka konfirmuar përmes rrjeteve sociale se do zhvillojë një koncert madhështor në Tiranë, më 6 Shtator.

Klan News