Rita Ora zbulon detaje nga martesa e saj

23:09 21/05/2023

“Taika Waititi nuk u ul në gjunjë kur më propozoi”

Këngëtarja me origjinë shqiptare Rita Ora ka zbuluar detaje interesante nga martesa e saj private me regjisorin Taika Waititi! Ata u martuan fshehtas në vitin e kaluar dhe për shumë ndjekës ceremonia mbeti mister. Në një intervistë me “Glamour UK”, këngëtarja pranoi se nuk kishte marrë një propozim zyrtar.

“Epo, sinqerisht, nuk kishte asnjë rënie në një gju. Ishte më shumë si: Unë dua të martohem me ty. Le ta bëjmë”, rrëfeu 32-vjeçarja.

Rita pranoi se nuk i pëlqente të bënte një ceremoni ekstravagante martese. Ajo shpjegoi se motra e saj ishte në ceremoni, ndërsa prindërit i dhanë bekimet e tyre përmes Zoom. Lista e të ftuarve të dhëndrit përfshinte vetëm dy vajzat e tij.

Për ditën e saj të madhe, Rita zgjodhi një fustan martese mahnitës nga një prej stilistëve të saj të preferuar, Tom Ford. “Disa femra pëlqejnë të ndiejnë atë vëmendje të veçantë atë ditë. Por unë doja ta mbaja private”, ka rrëfyer ajo.

Tv Klan