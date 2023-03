Ritëm i lartë në stërvitjen e Kombëtares

13:26 23/03/2023

Stërvitje mes palestrës dhe fushës për kombëtaren shqiptare të futbollit në ditën e katërt të përgatitjeve për duelin ndaj Polonisë. Grupi i kuqezinjve ka qenë i plotë në urdhrat e teknikut, Sylvinho, që po e shfrytëzon këtë moment për t’u njohur akoma dhe më shumë me potencialin e lojtarëve në dispozicion.

Trajneri Silvinjo dhe stafi i tij teknik kanë punuar gjithë kohës me situata të ndryshme loje dhe me përgatitje taktike. Atmosfera vihet re si mjaft e mirë dhe ka optimizëm për startin pozitiv të kualifikueseve të Europianit.

Kombëtarja do të vijojë përgatitjet në Shqipëri deri të dielën, për të udhëtuar më pas drejt Varshavës, aty ku të hënën në mbrëmje do të luhet sfida e parë. Ky do jetë dueli i nëntë kualifikues mes dy kombëtareve, me Poloninë që dominon me 6 fitore dhe dy barazime. Përballja ndaj Polonisë do të luhet më 27 mars dhe do të transmetohet ekskluzivisht falas në Televizionin Kombëtar Klan.

Klan News