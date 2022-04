Rithemelimi mban zgjedhjet për kryetar në 5 degë

Shpërndaje







18:30 24/04/2022

Shtyhet për të martën procesi në Bulqizë

Demokratët e Tiranës, ata të Vorës, Krujës, Maliqit e Belshit zgjodhën sot përmes parimit “një anëtar, një votë” kryetarët rinj të degëve. Votimi nisi në orën 08:00 të mëngjesit dhe u mbyll në orën 18:00 të pasdites.

Në garën për kreun e ri të demokratëve në 5 degët ku u zhvilluan zgjedhjet morën pjesë 13 kandidatë.

Pas numërimit të votave kryetar i degës 14 në Tiranë u zgjodh Besim Kuka me 78% të votave, ndërsa në Krujë, mes 5 kandidaturave fitoi Xhevair Bilja me 41% të votave.

Kryetar i PD Dega Belsh u shpall Dritan Cani me 94% të votave. Në Maliq kryetar u zgjodh Nevjon Kodrasi me 86% të votave, ndërsa në Vorë u shpall fitues Pëllumb Brusha me 80% të votave.

E vetmja degë, ku Komisioni i Rithemelimit shtyu procesin elektoral ishte ajo e Bulqizës, për shkak se nuk u gjet frymë konsensuale për procedurat e zgjedhjeve. Mbajtja e tyre do të bëhet ditën e martë.

Tv Klan