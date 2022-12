Rivendoset busti i Mit’hat Frashërit në Parkun e Liqenit

19:04 24/12/2022

Veliaj: Zero tolerancë për vandalizimin në qytetin tonë

Bashkia e Tiranës ka rehabilituar bustin e Mit’hat Frashërit në Parkun e Liqenit që u vandalizua një ditë më parë. Kryebashkiaku Erion Veliaj ka publikuar fotot e bustit që është rivendosur ndërsa thekson se do të ketë zero tolerancë për vandalizimin në qytet.

“Rehabilitohet busti i Mithat Frashërit në Parkun e Liqenit. Zero tolerancë për vandalizimin në qytetin tonë!

Një pakicë e dhunshme dhe ndotëse tek Skënderbeu, Ismail Qemali, Monumenti i Pavaresise apo Mit’hat Frashëri nuk do t’i imponohet kurrë shumicës qytetare dhe europiane”, shkruan Veliaj. /tvklan.al

