Rivendosja e komunave? Denaj: Nuk kthehemi pas

13:58 18/06/2022

Bashkëkryetarja e Komisionit: Disa bashki drejt falimentimit, gjykojmë nëse duhet të “shkrihen”

Ndonëse ende pa një draft me propozime në tryezë, socialistët janë të bindur se reforma e re territoriale nuk do të sjellë rikthimin e komunave. Këtë e konfirmon bashkëkryetarja e Partisë Socialiste, në Komisionin e Posaçëm Anila Denaj, gjatë një intervistë për Klan Neës.

“Ne kemi bërë një reformë që në gjykimin tim personal ka bërë një hap të rëndësishëm drejt rritjes së eficencës, nuk mund të kthehet mbrapa. Ne duhet të ecim para dhe të përmirësojmë shërbimin ndaj qytetarëve, dhe aty ku ka nevojë për të ndihmuar me instrumente të ndryshme, t’ja lejmë komisonit”.

Shërbimi online dhe përmirësimi i infrastrukturës mund t’i largojë socialistët nga mundësia për të rritur numrin e bashkive.

“Është një kërkesë e kahershme për të rritur numrin e bashkive, çfarë duhet argumentuar, mbështetur, do shikojmë nëse kjo apo e kundërta vlen. Kjo ndarje territoriale do të marrë disa faktorë, edhe ndryshimet që kanë ndodhur vitet e fundit, dy ndryshime thelbësore, e para në raport me shërbimin, ka pasur një përmirësim shumë të dukshmë në lidhje me shërbimin online, dhe së dyti infrastruktura.Këto janë paarakushte për tu hedhur në diskutim, përtej kushteve dhe fakteve, qoftë atyre në numër popullsie, por edhe të çështja financiare”.

Kjo edhe për shkak se disa prej bashkive janë drejt falimentimit.

“Kemi bashki për të cilat mbijetesa financiare është në diskutim. Nëse një bashki do të ketë vështirësi me atë numër popullsie që ekziston, me ato shërbime që ka, duhet ta vlerësojmë nëse duhet të rrijë më vete ose jo”.

Komisioni i Posacëm i Reformës Territoriale zhvilloi në datën 16 mbledhjen e parë konstituese. Në kushtet kur afati i këtij komisioni përfundon në muajin Gusht, palët pritet të kërkojnë zgjatjen e kohës në dispozicion për të pasur draftin final me ndryshime.

