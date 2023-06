Riza: Kur perënditë u mblodhën bashkë ia dhanë gjithë të mirat Shqipërisë

23:11 05/06/2023

“Kur perënditë u mblodhën bashkë ia dhanë Shqipërisë të gjitha të mirat”. Kështu u shpreh Petrit Riza, operator turistik, gjatë emisionit “Opinion” në Tv Klan.

Ai theksoi se Shqipëria është një perlë dhe shtoi se në turizëm duhet konvertuar sharmi dhe traditat e shqiptarit.

Sipas Rizës, shumë të huaj pasi vijnë në Shqipëri me paragjykime largohen të kënaqur dhe thonë se do të rikthehen sërish.

Petrit Riza: Nuk do të shkoj në Kosovë pa të thënë këtë gjë. Them për Shqipërinë perënditë kur janë mbledhur bashkë ia kanë dhënë të gjitha të mirat Shqipërisë. Të gjitha perënditë. Ndoshta ju duket pak patriotike, por unë kam jetuar jashtë vendit 10 vite, e di konceptin e të huajve, e di Shqipëria çka ofron. Më ka pëlqyer shumë slogani që ka qenë para 10 viteve, “The last secret”. Fatkeqësisht e kanë hequr, por Shqipëria është një perlë. Nëse mendoni që hotelet duhet të ndërtohen si në Spanjë ose Kroaci ose në Turqi, është totalisht e gabuar. Me atë sharmin tonë turistik, traditat tona, t’i konvertojmë në turizëm. Ne jemi shumë popull specifik. Ndoshta ju këtu në Shqipëri nuk ju duket, por të huajt në fillim në rajon sidomos në Shqipëri kanë paragjykime. Mirëpo kur dalin në aeroport e di se çfarë thonë ata? “Faleminderit që na keni sjellë në Shqipëri, ne do të vijmë tani”. /tvklan.al