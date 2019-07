Rizoto me asparag dhe levrek (Video)

Përbërësit:

400 gr levrek

300 gr oriz

200 gr asparag

75 gr parmixhano

40 gr gjalpë

10 gr piper jeshil

2 degë selino

1 qepë

Hudhër

Trumzë

Kripë

Piper

Përgatitja:

Fillimisht vendosim një tenxhere me ujë në të cilën vendosim bishtat dhe lëkurat e asparagëve, kockat e levrekut, qepë, hudhër dhe i lemë të ziejnë që të përgatitet bulioni. Njërën prej filetove e marinojmë me kripë, piper, vaj ulliri dhe e fusim në furrë, bashkë me disa asparagë. Ndërkohë në një tigan me pak vaj ulliri skuqim hudhrën, qepën, fileton e peshkut dhe asparagët e grirë imët. Më pas shtojmë orizin, vazhdojmë i skuqim dhe më pas i shuajmë me vodka. Sapo të avullojë alkooli shtojmë dalëngadalë bulionin dhe vazhdojmë e përziejmë derisa të jetë gati. Sapo ta heqim nga soba shtojmë në tigan gjalpë, vaj ulliri, djathin e grirë dhe i përziejmë derisa të lidhen dhe rizoto është gati. E vendosim në pjatë dhe mbi të vendosim fileton dhe asparagët e pjekur në furrë./tvklan.al