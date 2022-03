RMV heq TVSH-në për ushqimet

16:20 12/03/2022

Ministri i Financave, Fatmir Besimi, fjalimin e tij të sotshëm në konferencën e parë për media pasi kaluan ndryshimet ligjore në Kuvend, e filloi me faleminderit për deputetet për debatin konstruktiv. Shpjegoi në detaje se çfarë përmban pakoja anti-krizë, me 26 masa, e ky paket pritet që ti kushtojë shtetit rreth 400 milion Euro.

“Kemi zvogëlim të TVSH-së tek produktet kryesore ushqimore nga 5% në 0% edhe atë për: Bukën, sheqerin, miellin tip-400, vajin e lulediellit, qumështin, mishi i freskët, orizin dhe vezët. Përveç TVSH-së, për karburantet zvogëlohet edhe akciza edhe atë duke e përcjellë zhvillimet e çmimeve në tregjet ndërkombëtare, akciza në mënyrë shtesë do të zvogëlohet për 1,2 dhe 4 denarë, varësisht nga çmimet në tregjet ndërkombëtare”.

Heqja dorë nga këto të ardhura të planifikuara nga TVSH-ja për produktet themelore ushqimore dhe nga derivatet shtetin do ta kushtojnë rreth 100 milion euro. E 300 milion tjera do të përdorën për masat që kanë të bëjnë me subvencionimin të drejtpërdrejtë.

Besimi nuk ishte i saktë kur fliste për shumën që do të mungon në buxhetin, për shkak se siç tha ai, ende nuk ka ardhur propozim për rebalanc të buxhetit. Pritjet janë që shkalla e inflacionit të mbërrijë në 3,4%.

