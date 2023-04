RMV/ Opozita, amendamente për Korridoret 8 dhe 10

Shpërndaje







23:20 11/04/2023

Synimi, shmangia e dëmeve financiare nga moszbatimi

VMRO-DPMNE-ja pretendon se kryeministri Dimitar Kovaçevski dhe zëvendëskryeministri i parë, Artan Grubi, në kuadër të marrëveshjes për ndërtimin e Korridoreve 8 dhe 10d, kanë pranuar që të paguajnë dënime prej 200 milionë Euro, nëse nuk ndryshohen ligjet në favor të kontraktuesve të korridoreve.

Partitë opozitare maqedonase kanë paralajmëruar sot se, do të bllokojnë me amendamente ligjet që kanë të bëjnë me ndërtimin e autostradave.

“Qëllimi është që të përmirësohen ligjet. Ekipet tona po i shqyrtojnë ligjet, kur të kemi gati materiale dhe amendamente për përmirësimin e ligjeve do t’i caktojmë komisionet tona”.

“Ligjet duhet të shqyrtohen në katër komisione, me tre prej të cilave udhëheqë VMRO – DPMNE. Nëse diçka kalon, do të kalojë sepse partia më e madhe opozitare dëshiron të kalojë. Ne me dy deputetë do të bëjmë çmos që të parandalojmë këtë, me të gjitha mjetet që i kemi në dispozicion”.

Edhe Partia VMRO – Partia Popullore paralajmëroi amendamente për të gjitha ligjet sa i përket ndërtimit të autostradës.

“I parashtrojmë Qeverisë propozim për ndërtim të autostradës në tërësi të Korridorit 8 dhe nga Kumanova deri te vendkalimi kufitar Deve Bair, sepse propozim ligji e definon vetëm pjesën nga Tetova deri te vendkalimi kufitar Qafëthanë dhe jo gjithë Korridorin 8, ndërsa gjithashtu edhe ndërtimin e zgjidhjes së autostradës së Korridorit 10d në tërësi, nga Velesi – Prilepi – Manastiri deri në vendkalimin kufitar Mexhitlija”.

Kuvendi dje votoi në lexim të parë 8 ligje në lidhje me ndërtimin e Korridoreve 8 dhe 10D. Ligjet, siç njofton KlanM, tani duhet të diskutohen nëpër komisione amë dhe më pas të kthehen në seancë plenare.

Klan Macedonia