RMV/ Paketa ligjore për Korridorin 8, në Presidencë

Shpërndaje







20:41 28/05/2023

Kreu i shtetit ka shprehur rezerva për 2 ligje

Ligjet për ndërtimin e Korridorit 8 dhe 10D i janë dërguar presidentit të shtetit për dekretim. Nga Presidenca kanë njoftuar, se Presidenti së bashku me ekipin e tij juridik, do t’i shqyrtojë ndryshimet e miratuara ligjore dhe më pas do të dalë me qëndrim nëse dhe cilat dekrete do të nënshkruhen.

“Në ditët e ardhshme do të shqyrtohen nga ana e presidentit dhe do të sillet vendim nëse dhe cilat dekrete do të nënshkruhen. Pasi që janë më shumë ligje, do të duhen disa ditë që presidenti t’i shqyrtojë me ekipin e tij juridik”.

Paraprakisht, Presidenti Pendarovski kishte deklaruar se një pjesë e këtyre ndryshimeve ligjore janë kontestuese. Ai pati thënë se, propozim ndryshimet e ligjit për marrëdhënie pune, që parashohim zgjatje të javës së punës për punëtorët e angazhuar në projekte të interesit nacional dhe strategjik, janë jokushtetuese.

Pendarovski e pati vlerësuar si kontestues edhe propozim ndryshimin e ligjit për shpronësim, pasi ata parashohin që, kur të ketë vendim për shpronësim për ndonjë pronë, ai menjëherë të vihet në dispozicion të “Bechtel dhe Enka” dhe nuk do të pritet që vendimi të hyjë në fuqi.

Kuvendi i Maqedonisë së Veriut, të premten, me procedurë të shkurtuar, miratoi ndryshimet dhe plotësimet e pesë ligjeve që lidhen me realizimin e Marrëveshjes me “Behtel dhe Enka” për ndërtimin e katër autostradave të Korridorit 8 dhe 10D.

Opozita ka votuar kundër, duke e quajtur këtë projekt të Qeverisë përplot me dyshime për keqpërdorime të parave të popullit dhe krime të mundshme gjatë procedurave. Opozita, është zotuar se këto ligje dhe marrëveshja do të analizohen dhe rishikohen pas ndryshimit të pushtetit në RMV.

Klan News