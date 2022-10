RMV/ Partitë shqiptare “pro” heqjes së termit 20%

Shpërndaje







21:32 30/10/2022

Ahmeti: Nuk i cënon interesat e shqiptarëve

Përderisa të gjitha partitë shqiptare, ato në opozitë dhe pozitë po kërkojnë heqjen e 20% nga Kushtetuta.

Afrim Gashi: Të bëjnë edhe mënjanimin e kualifikimit të padinjitetshëm të gjuhës shqipe në Kushtetutën e Maqedonisë së Veriut.

Arben Taravari: Presim që edhe partitë tjera të angazhohen kësaj radhe që bashkërisht të angazhohemi për ta heq këtë absurd nga Kushtetuta e vendit.

Ali Ahmeti ende është i mendimit që 20% nuk e dëmton substancën shqiptare.

Ali Ahmeti: 20% është një kompromis që është bërë në vitin 2001 me qëllim që mos të cenohet substanca e Marrëveshjes Paqësore së Ohrit. Ne si shqiptar, këtë kompromis e kemi bërë. Unë nuk kam qenë në tavolinën e bisedimeve, unë kam qenë me kallashnikov në krah në 2001 por e kam pranuar këtë kompromis.

Megjithatë, Ahmeti thotë se në momentin e duhur kur do jenë 80 vota, ky ndryshim do të bëhet.

“Ne kemi diskutuar edhe me VMRO-në edhe me LSDM-në, në momentin e duhur që ne do i kemi 80 mandate, me 2/3 sepse duhet edhe ndryshim të Kushtetutës, ky problem mund të rregullohet. Por unë u siguroj, 20% nuk e cenon substancën shqiptare në këtë vend dhe nuk e kam shqetësim se kjo nuk do të ndodhë nesër. Kjo do të ndodhë në momentin e duhur.”

Sipas kreut të BDI-së, asgjë nuk do të humbasin maqedonasit nëse 20% zëvendësohet me popullin shqiptar.

Klan Macedonia